بالفيديو .. رهف القحطاني تثير الجدل برقصها في المالديف

أميرة خالد(صدى):

أثارت مشهورة سناب شات رهف القحطاني الجدل بطريقة رقصها مع مروج الرحيلي أثناء وجودهما في المالديف.

واتسمت تصرفاتهما بالجراءة، حيث ظهرت رهف وهي تتحدث مع مروج وتتراقصان بطريقة ساخرة على شواطئ المالديف على أنغام أغنية “هذا السعودي فوق فوق”.

وتصدر مقطع الفيديو الخاص بهما مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الآراء حولهما ما بين منتقدين لتصرفاتهما، وآخرين يتمنون لهما قضاء أوقات سعيدة.