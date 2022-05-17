بالفيديو .. رهف القحطاني تثير الجدل برقصها في المالديف
أثارت مشهورة سناب شات رهف القحطاني الجدل بطريقة رقصها مع مروج الرحيلي أثناء وجودهما في المالديف.
واتسمت تصرفاتهما بالجراءة، حيث ظهرت رهف وهي تتحدث مع مروج وتتراقصان بطريقة ساخرة على شواطئ المالديف على أنغام أغنية “هذا السعودي فوق فوق”.
وتصدر مقطع الفيديو الخاص بهما مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الآراء حولهما ما بين منتقدين لتصرفاتهما، وآخرين يتمنون لهما قضاء أوقات سعيدة.
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله لا يبلانا
مشاهير الفلس
حثالة المجتمع لا علم لا ثقافة لا محتوى
لا يوجد الا تعري وسفور وتفسخ
والشرهة على
اللي يدافع عنهم
واللي بتابعهم
و على الصحف الالكترونية اللي تنشر اخبارهم