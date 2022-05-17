  • الثلاثاء 17 مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو .. رهف القحطاني تثير الجدل برقصها في المالديف

بالفيديو .. رهف القحطاني تثير الجدل برقصها في المالديف

بالفيديو .. رهف القحطاني تثير الجدل برقصها في المالديف
أميرة خالد(صدى):

أثارت مشهورة سناب شات رهف القحطاني الجدل بطريقة رقصها مع مروج الرحيلي أثناء وجودهما في المالديف.

واتسمت تصرفاتهما بالجراءة، حيث ظهرت رهف وهي تتحدث مع مروج وتتراقصان بطريقة ساخرة على شواطئ المالديف على أنغام أغنية “هذا السعودي فوق فوق”.

وتصدر مقطع الفيديو الخاص بهما مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الآراء حولهما ما بين منتقدين لتصرفاتهما، وآخرين يتمنون لهما قضاء أوقات سعيدة.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 52 دقيقة

الله لا يبلانا
مشاهير الفلس
حثالة المجتمع لا علم لا ثقافة لا محتوى
لا يوجد الا تعري وسفور وتفسخ
والشرهة على
اللي يدافع عنهم
واللي بتابعهم
و على الصحف الالكترونية اللي تنشر اخبارهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.