مفتي كوسوفا: نثمن دور المملكة في محارب التطرف والإرهاب ونشر التسامح بين الأديان (فيديو)

جدة(صدى):

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية ومفتي كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا بدور المملكة في محاربة التطرف والإرهاب ونشر التسامح والتناغم بين الأديان

وقال الشيخ نعيم ترنافا :” هدف الجميع هنا تحويل هذه الاختلافات بين الأديان والشعوب إلى التفاهم بين الشعوب والمجتمعات البشرية عامة ونحن نقدر هذا ونشكر مرة أخرى السعودية لما قدمته من أجل أن نعيش كمجتمعات في تفاهم وانسجام”.

جاء ذلك خلال لقاء مفتي كوسوفا نعيم ترنافا مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتورعبد اللطيف آل الشيخ في جدة لمناقشة الجهود التي اتخذتها المملكة في محاربة التطرف والغلو والإرهاب.