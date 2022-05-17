استشاري: احذروا من أجهزة التسمير في جميع الأوقات

أميرة خالد(صدى):

أكد استشاري الجلدية والتجميل، زياد الشعلان، على ضرورة الحذر من أجهزة التسمير لكونها غير آمنة، مشددًا على ضرورة اختيار أوقات معينة للتعرض للشمس.

وقال إنه ينهي الفرد على التسمير نهائيا في جميع الأوقات، لافتا إلى أن البعض يسوق على أن أجهزة التسمير آمنة إلا أنها غير كذلك، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن بعض هذه الأجهزة يكون فيها الأشعة فوق البنفسجية “أ” بدون “ب” في حين أن فيتامين د يتشكل بوجود الأشعة فوق البنفسجية “ب”.