بالفيديو.. قصة طفل مريض رفضته دول أوروبية ووافق خادم الحرمين على علاجه بالرياض

الرياض(صدى):

تحدث رئيس قسم جراحة قلب الأطفال في مركز الأمير سلطان، عبدالعزيز الخالدي، عن قصة الطفل البولندي المريض الذي رفضته دول أوروبية كثيرة، إلا أن بموافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم نقل الطفل إلى الرياض وعلاجه على نفقة المملكة.

ولفت إلى أن المسؤولون عن حالة الطفل أطلعوا على أبحاث في مركز الأمير سلطان بعدما رفضت عدة مراكز أوروبية علاجه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أنهم اطلعوا على حالة الطفل ووجدوا أن حالته تشبه لحالات تم علاجها في المملكة، فتقدم رئيس بولندا بطلب إلى المملكة من أجل علاج الطفل.

وأكد أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على علاج الطفل على نفقة المملكة، وتم بالفعل نقل الطفل إلى الرياض، وتم إجراء عمليتين له، أحدهما استغرقت نحو 14 ساعة، لافتا إلى أن الطفل عاد سالما إلى وطنه وحالته مستقرة.

يذكر أن الطبيب عبدالعزيز الخالدي حظى بوسام الشرف البولندي نظير إصلاحه 16 شريانا لطفل في عملية نادرة عالميا في الرياض، وذلك بعدما قضى الطفل 11 شهرا في غرفة العناية المركزة.

فيديو | الطبيب عبدالعزيز الخالدي يحظى بوسام الشرف البولندي نظير إصلاحه 16 شريانا لطفل في عملية نادرة عالميا في الرياض#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hCB9IatiNL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022