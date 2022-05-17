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الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي الكأس بين الهلال والفيحاء

الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي الكأس بين الهلال والفيحاء
طلال الغامدي(صدى):

كشفت القنوات الرياضية السعودية عن نقل أحداث مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك نسخة موسم 2021/22 عبر شاشتها.

كما تنقل أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء عبر شاشة قناة القنوات الرياضية السعودية 1، بالإضافة إلى SSC SPORT 1 الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الموسم الحالي.

ومن المقرر أن الهلال يواجه الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة موسم 2021/22.

وتقام مباراة الهلال ضد الفيحاء الخميس المقبل 19 مايو، في نهائي كأس الملك، على ملعب الملك عبدالله الدولي “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

 

 


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