شاهد.. استشاري ينصح بارتداء الكمامة داخل المنزل في حال عدم التحكم بدخول الغبار
وجه استشاري أمراض صدرية الدكتور سعد الشريف، نصائح هامة لمواجهة الغبار والأتربة التي تسيطر على معظم أجواء المملكة خلال الأيام الراهنة.
وقال سعد الشريف:” يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة ولبس الكمامة داخل المنزل في حال عدم التحكم بدخول الغبار”.
وتابع:” يجب استخدام أجهزة ترطيب الهواء والاستمرار في تناول أدوية الربو في متناول اليد وقريبة من المريض واتباع توجيهات الطبيب المعالج”.
فيديو | استشاري أمراض صدرية د. سعد الشريف:
ننصح ارتداء الكمامة داخل المنزل في حال لا يمكن التحكم بدخول الغبار، ويجب أن تكون أدوية الربو في متناول اليد وقريبة من المريض#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ej2fmeAZFJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022
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