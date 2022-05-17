  • الثلاثاء 17 مايو

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شاهد.. استشاري ينصح بارتداء الكمامة داخل المنزل في حال عدم التحكم بدخول الغبار

شاهد.. استشاري ينصح بارتداء الكمامة داخل المنزل في حال عدم التحكم بدخول الغبار
الرياض(صدى):

وجه استشاري أمراض صدرية الدكتور سعد الشريف، نصائح هامة لمواجهة الغبار والأتربة التي تسيطر على معظم أجواء المملكة خلال الأيام الراهنة.

وقال سعد الشريف:” يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة ولبس الكمامة داخل المنزل في حال عدم التحكم بدخول الغبار”.

وتابع:” يجب استخدام أجهزة ترطيب الهواء والاستمرار في تناول أدوية الربو في متناول اليد وقريبة من المريض واتباع توجيهات الطبيب المعالج”.

 


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