بالفيديو.. ضبط شخصين و3 سيدات مارسوا التسول في المساجد والشوارع والمحلات

أبها(صدى):

واصلت شرطة منطقة عسير حملتها لمكافحة التسول، حيث تم رصد امرأة يرافقها طفلة وطفل من الجنسية السورية ويمارسون التسول بشكل مباشر أمام المحال التجارية.

كما ضبطت الجهات الأمنية شخصين مارسا التسول واستعطاف الآخرين بشكل مباشر في المساجد ومحطات تعبئة الوقود.

وأضافت الشرطة أن عمليات الضبط شملت سيدتين وبرفقتهما أطفال، وقاموا بالتسول من المارة في الشوارع وأمام المحلات التجارية.