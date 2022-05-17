دبي.. خليجي يدس مخدرات في وجبات توصيل لمركز شرطة ويورط العامل

أبوظبي(صدى):

ضُبط عامل توصيل طلبات في مدينة دبي بالإمارات، أثناء توصيل إحدى الوجبات، إذ أُكتشف أنها كانت تحوي مخدرات.

وكان العامل قد قام بتوصيل عدد من الطلبات لموقوفين داخل مركز شرطة دبي، لكنه فوجئ بقيام شخص بدس عقاقير مخدرة في إحدى الوجبات.

وأثار العامل اشتباه أفراد الشرطة المعنيين بالتوقيف على رأس عملهم في المركز، فقاموا بتفتيش الوجبات، ليعثروا في إحداها على قداحة ومدواخ وعلبة دوخة، وعلبة أخرى تحوي ثلاث كبسولات باللونين الأحمر والأبيض، يشتبه في أن تكون مادة مخدرة، فتم ضبط العامل والتحقيق معه.

وأفاد العامل بأن خليجي هو من طلب الطعام وأوصى به بعد أن دفع المال من خلال بطاقة الائتمان، وبعد التحقيقات والتدقيق تبين أن الشخص من أصحاب السوابق وموقوف على ذمة تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المواد الضارة بالعقل.