النيابة: أحكام نظام مكافحة المخدرات أوجبت معالجة المدمنين بسرية تامة

الرياض(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رسّخت جدارة الحماية الجزائية للفرد والمجتمع تجاه آثار المخدرات؛ رعاية لجانب الاستصلاح والتأهيل والمعالجة، فأوجبت معالجة المدمنين بسرية تامة، والتكتم على هوياتهم وأي معلومات تتعلق بهم.

وأبانت النيابة العامة: “يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومات تتعلق به، ومن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال”.