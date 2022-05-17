شاهد.. متحدث الأرصاد: عاصفة ترابية جديدة ستضرب بعض المناطق 

الرياض(صدى):

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن موعد عاصفة ترابية جديدة على بعض مناطق المملكة.

وقال حسين القحطاني:” العاصفة الترابية التي أثرت على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة انتهت الآن، ومازالت الرؤية منخفضة نسبيًا”، متوقعا أن تؤثر على المناطق الداخلية خلال الساعات المقبلة.

وأشار: “أعلى سرعة سُجلت على هذه العاصفة في مناطق المملكة، كانت 45 كم/ الساعة”، مبينا أن المركز الوطني للأرصاد يرصد احتمال وجود عاصفة ترابية قادمة قد تؤثر على المملكة ابتداءًا من السبت المقبل.

وأوضح: “هناك عاصفة ترابية جديدة ستبدأ السبت المقبل على بعض مناطق المملكة، مشيرا إلى أن العواصف الترابية التي تؤثر الآن على المملكة تأتي من الدول الشمالية لها.