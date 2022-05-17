تنويه من سفارة المملكة لدى جورجيا بشأن الاستثمار العقاري

الرياض(صدى):

دعت سفارة المملكة لدى جورجيا، المواطنين الراغبين بالاستثمار العقاري في جمهورية جورجيا إلى مراجعتها قبل التوقيع على العقود.

وأشارت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى ضرورة الاستعانة بمحامٍ معتمد قبل البدء في الإجراءات، وضرورة معرفة الأنظمة الاستثمارية وتوثيق العقود لدى بيت العدل في جورجيا.

وشددت على أنه لا يحق تملك الأراضي الزراعية للأجانب في جورجيا، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال رقم الهاتف (00995598033300) أو البريد الإلكتروني: [email protected]