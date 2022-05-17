شاهد.. استشاري: العباءة السوداء للنساء تجذب حرارة الشمس

أميرة خالد(صدى):

نصح استشاري طب الأسرة الدكتور علي الفرحان، باختيار الملابس ولونها مهم للوقاية من حرارة الصيف، وشرب الماء بكمية كافية في اليوم من أجل التخفيف من الأمراض الناتجة عن أشعة الشمس.

وحث علي الفرحان، على ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، مبينا:”اللون الأبيض يعكس الشمس بينما الألوان الغامقة تمتص ضوء الشمس”.

ولفت:”يجب شرب لترين ماء يوميا واستخدام المظلة الشمسية وتجنب الخروج في الشمس بقدر المستطاع”، محذرا النساء اللاتي يرتدين عباءات سوداء من التعرض للشمس لأنها تجذب الحرارة.

وتابع:” كبار السن والأطفال أكثر عرضة للإصابة بأضرار الشمس”، موضحا:”كل عام تزيد درجة مئوية ونصف على الكرة الأرضية”.