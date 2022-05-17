نانسي عجرم تتفاجأ بهدية غيرمتوقعة من إحدى معجباتها 

بيروت(صدى):

تفاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بهدية غيرمتوقعة من إحدى معجباتها، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت نانسي عجرم، تغريدة لإحدى معجباتها من إندونيسيا التي احتفلت بشكل خاص بعيد ميلادها، حيث ظهرت وهي تقف وتحمل بيديها لافتة مكتوب عليها:”عيد ميلاد سعيد نانسي”.

وكتبت الشابة: “هذه مجرد هدية صغيرة أتمنى أن تنال إعجابك، عيد ميلاد سعيد نجمتي المفضلة، أتمنى لك النجاح والسعادة دائماً، أنا فخورة ومحظوظة بأنني من معجبيك، أحبك يا نانسي ستظل إندونيسيا في انتظار وصولك”.

وعلقت نانسي على الهدية المميّزة التي قدّمتها لها المعجبة، قائلةً: “لقد أحببتها، أنت مدهشة”.