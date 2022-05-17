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وظائف إدارية ومالية شاغرة بشركة بوبا العربية

وظائف إدارية ومالية شاغرة بشركة بوبا العربية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بوبا العربية عن توفر وظائف إدارية ومالية وتقنية لحملة البكالوريوس، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير – تسعير الشركات (جدة، الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، العلوم الاكتوارية، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير – إدارة الأصول وعمليات الخزينة (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة في مجال ذات صلة.

3- مدير – عمليات مقدمي الخدمات (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (الجبيل):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الإعمال، التسويق، تخصصات الرعاية الصحية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- مدير – أمن المعلومات وذكاء الأعمال (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- مدير – تسعير الشركات (جدة):هنا

2- مدير – إدارة الأصول وعمليات الخزينة (جدة):هنا

3- مدير – تسعير الشركات (الخبر):هنا

٤- مدير – عمليات مقدمي الخدمات (الرياض):هنا

5- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (الجبيل):هنا

6- مدير – أمن المعلومات وذكاء الأعمال (جدة):هنا

 

 


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