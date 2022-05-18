الحوثي تستغل المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، على استغلال ميليشيات الحوثي الإرهابية للمراكز الصيفية، لتجنيد الأطفال، وغرس معتقداتها الفكرية في عقولهم.

وقال الإرياني: تعلن ميليشيات الحوثيين الإرهابية التابعة لإيران، أهدافها بوضوح من تجييش الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها للمراكز الصيفية، عبر غسل عقولهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران، وتدريبهم على القتال، والزج بهم على جبهات القتال وقودًا لمعاركها العبثية، وتنفيذ السياسات التوسعية الإيرانية.

وأضاف: الآلاف من الأطفال الذين يحشدهم الحوثيون لمعسكراتهم، لتفخيخهم بأفكارهم الطائفية الظلامية، وشعارات الحقد والكراهية، لا يمثلون خطرًا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، فحسب، بل يشكلون قنبلة موقوتة، لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسيدفع ثمن ذلك العالم أجمع.

وتابع: للأسف الشديد، يقف المجتمع الدولي صامتًا أمام أكبر عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ الإنسانية، متجاهلًا مخاطر هذه الجريمة النكراء على اليمن والمنطقة والعالم، وآثارها الكارثية على آلاف الأطفال اليمنيين، الذين حُرموا من حقهم الطبيعي في الحياة، ويسوقهم الحوثيون للجحيم.