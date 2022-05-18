إيلون ماسك يرد على رئيس تويتر بإيموجي «الفضلات»

وكالات(صدى):

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجدل بعد استعماله رمز -إيموجي- «الفضلات»، وذلك ردا على ما كتبه الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أغراوال.

وكان أغراوال، قد غرد حول أن التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي للأرباع الأربعة الأخيرة كانت “أقل بكثير من 5%”، وذلك ردا على انتقادات إيلون ماسك لتعامل الشركة مع الحسابات الزائفة.

وقال أغراوال إن تقدير تويتر، الذي ظل كما هو منذ 2013، لا يمكن إعادة إنتاجه خارجيا نظرا للحاجة إلى استخدام المعلومات العامة والخاصة لتحديد ما إذا كان الحساب وهميا.

ومن جانبه رد إيلون ماسك على دفاع أغراوال عن منهج الشركة باستخدام رمز الفضلات التعبيري.

وشكك ماسك في بيانات تويتر التي تم الكشف عنها علناً حول نسبة الحسابات المزيفة وغير المرغوب فيها على خدمة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها، مقدراً أن المستخدمين المزيفين يشكلون ما لا يقل عن 20% من جميع حسابات تويتر.