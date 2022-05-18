نهاية مأساوية لعاشقين قلدا المشهد الشهير في فيلم تيتانيك

أنقرة(صدى):

انتهت مغامرة زوجين عاشقين في محاولة تقليد المشهد الشهير في فيلم تيتانيك، نهاية مؤلمة، حيث سقطا في مياه البحر بتركيا، ومات الشاب غرقا، بينما نجت الفتاة.

ووقعت الحادثة في بحر مدينة ازميت في تركيا، حيث كان الشاب والفتاة وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، يستجمان قبالة الشاطئ ويصطادان الأسماك.

وذكرت تقارير أن الثنائي شربا الكحول خلال رحلة الصيد معا، ثم دخلا منطقة أمنية مغلقة في حافة رصيف ميناء بحر مدينة ازميت، وحاولا تقليد مشهد ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت وهما يقفان على حافة سفينة تيتانيك في المشهد الشهير بالفلم.

ورأى مجموعة من الصيادين الشاب والفتاة وهما يسقطان في البحر، ثم أسرعوا لمساعدتهما، حيث تمكنوا من إنقاذ الفتاة فيما اختفى الشاب في أعماق البحر.