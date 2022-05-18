فيديو.. ردة فعل جارديم بعد سؤاله عن الفرق بينه وبين دياز

نواف السالم(صدى):

تحدث مدرب الهلال السابق ليوناردو جارديم، عن تجربته في تدريب الهلال، كاشفا عن علاقته برئيس النادي فهد بن نافل.

وقال جارديم خلال برنامج في المرمى: الهلال معي كان أقوى في دوري أبطال آسيا، وحقبة جارديم كانت قوية.

وبسؤاله حول ما الفرق فنياً بين هلال رامون دياز وهلال جارديم، قال المدرب السابق: يصعب علي إعطاء تقييم فني في هذا الصدد، ولدي ذكريات ممتازة والهلال تجربة رائعة وبالنسية لي انتهى الأمر ولدي علاقات ممتازة مع النادي.

وحول تقبله ملاحظات إدارة النادي، قال: في كرة القدم تسمع عن وجود علاقات سيئة بين المدرب والإدارة لكن هذا غير صحيح وعلاقاتي مع فهد بن نافل كانت قائمة على الاحترام وليس كل ما يقال في الإعلام صحيح.

ورد جارديم على سؤال ما هو تقييمك لتجربتك مع الهلال؟ بقوله: أعطي لنفسي 8 من 10، وراضي وسعيد جدا بتجربتي في الهلال.

يذكر أن المدرب البرتغالي، توج بلقبي دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، مع الهلال، قبل أن تتم إقالته، عقب الخسارة من الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية.

هل كنت تتقبل ملاحظات ادارة النادي؟ .. جارديم مدرب الهلال السابق يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/oM3NWrjuEC — العربية – في المرمى (@FilMarma) May 17, 2022