روسيا تطالب بتحقيق شامل في استشهاد شيرين أبو عاقلة

موسكو(صدى):

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بفتح تحقيق شامل وموضوعي في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعد استهدافها أثناء تأدية عملها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأعرب لافروف عن تعازيه باستهداف الصحفية أبو عاقلة، داعياً قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على إجراء تحقيق شامل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في العاصمة الروسية موسكو.