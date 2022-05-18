الصحة: لا وجود لـ «اكتئاب شوال»

الرياض(صدى):

نفت وزارة الصحة، وجود ما يسمى باكتئاب خاص بشهر شوال، موضحة أن هناك عدة أسباب لتقلب المزاج في ذلك التوقيت من السنة.

وأوضحت الوزارة أن سوء المزاج وتقلبه في شوال له سببان؛ أولهما النوم غير المنتظم، مبينة أنه وفقاً لدراسة فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات تسيطر عليهم المشاعر السلبية.

وأشارت إلى أن السبب الثاني لسوء المزاج في هذا التوقيت يتعلق بسوء التغذية، مؤكدة أن تفويت وجبة واحدة يؤدي لانخفاض نسبة السكر، ما يؤدي إلى الضعف والتعب.

ونصحت بالحرص على أخذ الاحتياج الكافي من النوم، مع تناول الغذاء المتوازن لصحة نفسية مستقرة.