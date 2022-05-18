إحباط حيلة مصري لدخول ليبيا بطريقة غير شرعية

طرابلس(صدى):

أحبطت القوات الليبية، في منفذ أمساعد البري، محاولة شاب مصري، في الهرب بعد شرائه جواز سفر ليبي بنحو 56 ألف و800 جنيه.

وقال الملازم الليبي، مطاوع فريد عبدالحميد، في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمنفذ أمساعد الليبي، إنه تم القبض على شخص مصري، يحمل جواز سفر ليبيا مزيفا باسم أحمد محمد محمود، عند محاولته الدخول إلى ليبيا.

وأوضح أنه عند التحقيق مع المتهم، اعترف فورا باسمه الحقيقي وهويته، وهو، ناجي غريب بالقاسم، مصري الجنسية ويقطن بمحافظة المنيا، معترفا بشرائه جواز سفر ليبيًا بمبلغ 15 ألف دينار ليبي، بما يعادل 56 ألف و800 جنيه مصري.

وقال المتهم، إنه اشترى الجواز بغرض الدخول إلى ليبيا، ومن ثم السفر بشكل غير شرعي إلى إيطاليا.