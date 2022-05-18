خالد العقيلي عن اعتراض الاتحاد على الحكم: انتم اللي طلبتوا تحملوا المسؤولية

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب النصر السابق، خالد العقيلي، على اعتراض إدارة نادي الاتحاد على حكم مباراة الهلال في الكلاسيكو.

وقال العقيلي: من حق الاتحاد طلب حكام محليين وهذا حق مشروع له، لكن لا يجيني واحد يقول بطولات الهلال بالحكام المحليين، انتم اللي طلبتوا وتحملوا المسؤولية.

وكان نادي الاتحاد اعترض على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت العديد من المصادر أن محمد الهويش هو الحكم الذي سيُدير كلاسيكو الاتحاد والهلال في الجولة القادمة، فيما مازال قرار اتحاد الكرة لن يعلن رسميًا بعد.

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