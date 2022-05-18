كلية الشريعة بالأحساء تعلن عن وظائف للعام الجامعي 1444هـ

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية الشريعة بالأحساء، عن عن حاجتها لمتعاونيين ومتعاونات من خارج الكلية لتدريس بعض المقررات خلال الفصل الأول من العام الجامعي 1444هـ .

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة تتضمن: القرآن الكريم وعلومه، الفيزياء، علوم الحاسب، الرياضيات، اصول التربية، الإدارة والاشراف التربوي، علم النفس، الثقافة الإسلامية، أصول الفقة، الفقة، اللغة الإنجليزية، القانون الخاص، القانون العام، الادب، البلاغة والنقد، النحو والصرف، المالية، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، التاريخ، الجغرافيا، العقيدة وعلومها، السنة وعلومها.

التقديم