مسؤول في مطار عدن ينفي سرقة مولد كهرباء المطار

فهمي محمد(صدى):

شهد مطار عدن الدولي جنوب اليمن، الثلاثاء، انقطاع بالتيار الكهربائي لعدة دقائق، ما أثار موجة من الجدل بين اليمنيين.

وتداول ناشطون صورا للانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في مطار عدن الدولي، ويظهر فيها مسافرون ومستقبلون يضيئون فلاشات جوالاتهم داخل صالات المطار.

ومن جانبه نفى مسؤول الإعلام في مطار عدن، عادل حمران، أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية وناشطون، تفيذ بسرقة مولد كهرباء المطار.

وأشار إلى أن ماتم تصويره في المطار من انطفاء للكهرباء، كان لمدة دقيقتين أو ثلاث، وهي المدة التي تفصل بين انطفاء الكهرباء العمومية وبين تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالمطار.