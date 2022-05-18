الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «أنتِ مثل أختي»

علي القحطاني (صدى):

أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على سؤال بخصوص حكم قول الزوج لزوجته أنتِ عليّ حرام، أو أنتِ مثل أختي، وما إذا كان ذلك يعد ظهارًا.

وقال الخضير: إذا شبّه زوجته بأمّه، أو بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته -كما في هذا السؤال- فإنّ هذا ظهار، فإذا قال لزوجته: هي عليه كأمه، أو كأخته، أو كخالته، أو كعمته، فإن هذا ظهار، ويلزمه حينئذٍ كفارة الظهار، عتق رقبة من قبل أن يتماسا.

وتابع: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، هذه كفارة الظهارة، ومثل هذا القول منكر وزور، ومادام منكرًا وزورًا فعليه أن يقلع عنه ولا يعود إليه، ويتوب منه، ويندم عليه، مع الكفارة.

وأضاف: لأن كثيرًا من الناس يظن أن هذه الكفارة تكفر هذا المنكر، هي تكفر الأثر المترتب على هذا المنكر، لكن المنكر يحتاج إلى توبة، وإقلاع، وندم على ما مضى؛ لأنه زور، وقد جاء التحذير من قول الزور «ألا وقول الزور» [البخاري: 2654]، فمثل هذا لا يجوز أن يعود إليه، بل عليه أن يقلع عنه فورًا، ويندم عليه، ويكفّر.