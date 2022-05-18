ميزة جديدة في «واتساب» بخصوص مغادرة مجموعات الدردشة

وكالات(صدى):

كشفت شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر في العالم، واتساب، عن اختبارها ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمغادرة مجموعات الدردشة بـ صمت دون إخطار الأعضاء الآخرين بعملية الخروج.

وكانت الشركة قد ألمحت إلى هذه الخاصية لأول مرة الشهر الماضي خلال الإعلان عن ميزة المجتمعات الخاصة بها.

وستجعل الميزة الجديدة، من السهل على الأشخاص مغادرة المجموعات غير المرغوب فيها والمزعجة التي كانوا يترددون في السابق في الخروج منها حيث سيتمكن الأعضاء الآخرون من معرفة مغادرتهم.