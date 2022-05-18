بندر الرزيحان: قبول اتحاد الكرة طلب نادي الاتحاد كارثة

ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي بندر الرزيحان، نقدًا حادًا للاتحاد السعودي لقبولهم طلب الاتحاد بتغيير الحكم البرازيلي.

وقال “بندر” في حديثه: “قبول اتحاد الكرة لطلب نادي الاتحاد كارثة، الكارثة أن يقبل الاتحاد السعودي هذا الطلب وأن يكون ما يطلبه المشاهدون”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

وكانت إدارة الاتحاد قد تقدمت بطلب رسمي لجنة الحكام، أوضحت من خلاله رغبتها في تغيير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، المكلف بقيادة الكلاسيكو أمام الهلال.