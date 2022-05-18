فأر يفترس سيدة ويتركها في حالة حرجة

لندن(صدى):

قام فأر مفترس بمحاولة الهجوم على سيدة متقاعدة معاقة في بريطانيا بينما كانت نائمة في سريرها بالطابق السفلي في منزلها، وحاول أكلها .

وجد الزوج الذي يدعى جون كيرك ويبلغ من العمر 85 عامًا ، زوجته “ديانا” البالغة من العمر 76 عامًا ، ملطخة بالدماء ، ووجهها ورقبتها مغطى بعلامات المخالب والعض بعد هجوم الفأر المفترس عليها .

وأفاد الزوج بأن إصابات ديانا كانت مروعة، فيما اعتقد عند رؤيتها أنها قد أصيبت بالرصاص، لافتًا أنها تعاني من قائمة من المشاكل الصحية .

وقال :” يجب أن يكون الجرذ قد تسلل إلى المطبخ وأقام عشًا في خزانة جانبية لأن أكياس الطعام قد تم مضغها بالكامل”.