خطوات تثبيت الدردشة على واتساب

وكالات(صدى):

يستطيع المستخدمون في تطبيق “واتساب” تثبيت الدردشات المميزة لهم إلى ما يصل لثلاثة محادثات في أعلى قائمة الدردشة ليعثروا عليها بسهولة، ونستعرض أبرز خطوات تثبيت الدردشة.

1- فتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكي الخاص بك.

2- النقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في تثبيتها أعلى القائمة.

3- الضغط على خيار تثبيت الدردشة.

ويمكن تثبيت دردشة في واتس آب على Apple iPhone:

1- افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2- اسحب لليمين على الدردشة التي ترغب في تثبيتها في أعلى القائمة.

3- من الخيارات، اضغط على Pin.

4- يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت الدردشة في أي وقت عن طريق التمرير سريعًا من الدردشة.