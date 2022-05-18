خطوات تثبيت الدردشة على واتساب
يستطيع المستخدمون في تطبيق “واتساب” تثبيت الدردشات المميزة لهم إلى ما يصل لثلاثة محادثات في أعلى قائمة الدردشة ليعثروا عليها بسهولة، ونستعرض أبرز خطوات تثبيت الدردشة.
1- فتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكي الخاص بك.
2- النقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في تثبيتها أعلى القائمة.
3- الضغط على خيار تثبيت الدردشة.
ويمكن تثبيت دردشة في واتس آب على Apple iPhone:
1- افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.
2- اسحب لليمين على الدردشة التي ترغب في تثبيتها في أعلى القائمة.
3- من الخيارات، اضغط على Pin.
4- يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت الدردشة في أي وقت عن طريق التمرير سريعًا من الدردشة.
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