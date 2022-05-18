عدنان جستنيه: أي محور نتكلم فيه يدخلون النصر (فيديو)
أوضح الناقد الرياضي عدنان جستنيه أنه عندما يكون الحديث والمناقشة عن أندية أخرى، يُسحب البساط ليدخل فيه النصر، لافتًا أن بعض النصراويين لديهم نفس الجينات ولا يتغيرون .
وقال عدنان جستنيه خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي ” التمس العذر للزميل مبارك فهو يحط النصر في كل حاجة “، مُشيرًا إلى أنه عندما أراد أن يكون للزميل بدر خط مختلف، وجده بنفس الجينات .
عدنان جستنيه – جدة :
أي محور نتكلم فيه يدخلون "النصر" .. بعض النصراويين نفس الجينات ولا يتغيرون !!
الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/SQgFZrct0y
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 17, 2022
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