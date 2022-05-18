عدنان جستنيه: أي محور نتكلم فيه يدخلون النصر (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عدنان جستنيه أنه عندما يكون الحديث والمناقشة عن أندية أخرى، يُسحب البساط ليدخل فيه النصر، لافتًا أن بعض النصراويين لديهم نفس الجينات ولا يتغيرون .

وقال عدنان جستنيه خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي ” التمس العذر للزميل مبارك فهو يحط النصر في كل حاجة “، مُشيرًا إلى أنه عندما أراد أن يكون للزميل بدر خط مختلف، وجده بنفس الجينات .