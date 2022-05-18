النفط يصعد اليوم الأربعاء مدعومًا بآمال تعافي

وكالات(صدى):

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

فيما صعد العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو واحدا بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.