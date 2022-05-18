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بالفيديو.. الهلال يتفاعل مع الأيتام الأربعة: الله يحييكم في ناديكم

بالفيديو.. الهلال يتفاعل مع الأيتام الأربعة: الله يحييكم في ناديكم
ماجد محمد(صدى):

تفاعل نادي الهلال مع الأيتام الأربعة الذين ظهروا مع عائلة “خالد ومنى” الذين احتضنوا الأيتام من الدار وقاموا على رعايتهم.

وصرح الأيتام الأربعة في مقطع الفيديو خلال لقاء لهم بأنهم يشجعون الهلال وأنه ناديهم المفضل.

وتفاعل حساب “المسؤولية الاجتماعية” أحد حسابات نادي الهلال معهم قائلين: “الله يحييكم في ناديكم”، بحسب برنامج “الراصد”.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 19 دقيقة

هكذا هو سيد أندية آسيا وزعيمها ومنسوبيه دائما راقين في أخلاقهم

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