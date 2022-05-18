خلطات طبيعية للحصول على أظافر قوية خلال فصل الصيف

أميرة خالد(صدى):

تسعى العديد من النساء للحصول على أظافر قوية ولامعة خلال فصل الصيف وذلك من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي تعطيها القوة؛ لذا نستعرض أبرز الوصفات الطبيعية التي تستخدم لتقوية الأظافر.

ماسك زيت الزيتون والليمون

يستخدم هذا الماسك لترطيب الأظافر ولمعانها حيث يتم نقع الأظافر في خليط مكون من زيت الزيتون وعصير الليمون لمدة 10 دقائق يوم بعد يوم في فصل الصيف قبل الخلود إلى النوم.

ماسك البندورة وفيتامين E

يتم خلط مهروس حبة من البندورة مع 4 قطرات من فيتامين E حتى التجانس، ثم تدليك أظافرك بالماسك وتركه 15 دقيقة، من أجل تعزيز صحة الأظافر.