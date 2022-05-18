منش بيكري توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت منش بيكري عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في فروعها بالدمام والخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية :

وأوضحت منشن بيكري أن المسميات الوظيفية هي :1- أمين صندوق.2- مقدم خدمة.

أماكن العمل:- الدمام / الخبر.

المتطلبات:1- الطموح في العمل.2- الانتظام والانضباط.3- مستوى جيد باللغة الإنجليزية.4- مهارات التواصل مع العملاء.5- توفر المؤهلات المناسبة للوظيفة.

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الثلاثاء بتاريخ 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):[email protected]