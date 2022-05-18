جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بالطائف توفر وظائف سائق
كشفت جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف عن توفر وظائف (سائق) لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى، واشترطت الجمعية حصول المتقدم على رخصة قيادة سارية المفعول .
وأوضحت الجمعية أن المسمى الوظيفي هو:- سائق.
وأفادت بأن الشروط هي :1- الشهادة المتوسطة (الكفاءة) فأعلى.2- رخصة قيادة (سارية المفعول).3- رقم جوال أو هاتف للتواصل.
وأكدت الجمعية أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنـــــــا
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