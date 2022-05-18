جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بالطائف توفر وظائف سائق

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف عن توفر وظائف (سائق) لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى، واشترطت الجمعية حصول المتقدم على رخصة قيادة سارية المفعول .

وأوضحت الجمعية أن المسمى الوظيفي هو:- سائق.

وأفادت بأن الشروط هي :1- الشهادة المتوسطة (الكفاءة) فأعلى.2- رخصة قيادة (سارية المفعول).3- رقم جوال أو هاتف للتواصل.

وأكدت الجمعية أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنـــــــا