سيدة تتربح أموال بسبب نشر صور أصابع قدميها

لندن(صدى):

شاركت سيدة بريطانية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تيك توك، أوضحت فيه أنها تجني ما يزيد عن 600 جنيه استرليني بسبب نشر صور قدميها عبر حسابها على تيك توك .

وأثارت مشهورة تيك توك التي تدعى كات ماما

الجدل بسبب ما رددته عن الأرباح التي تجنيها من صور قدميها عبر التطبيق.

وقالت:” أنها تنشر صوراً و مقاطع فيديو لأصابع قدميها و عليها طلاء للأظافر في الحساب الخاص بها”، لافتة أنها رغم ظهور قدميها فقط في مقاطع الفيديو إلا أنها حظيت بمتابعة الآلاف عبر حسابها.

والجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من متابعيها هاجمها بشكل ملفت بعدما تحدثت عن تربحها مبالغ مالية مقابل نشر اظافر قدميها.