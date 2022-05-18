بالفيديو.. منار شاهين: فهد المولد أسطورة انتهت

ماجد محمد(صدى):

كشف الناقد الرياضي منار شاهين، بأن فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، كتن مشروع أسطورة وانتهت بسبب قضية المنشطات.

وقال “شاهين” في حديثه: “فهد المولد كان مشروع أسطورة وماتت فهو تحمل عبء ومسؤولية جيل ذهبي كبير فكان الحمل على فهد المولد من الجمهور الاتحادي كبير جدًا”.

وتابع: “العقوبة كانت كبيرة على اللاعب فهد المولد لأن الأمور تختلف بين التوقف الماضي والتوقف الحالي وأتمنى في الاستئناف يأخذ عقوبة أقل ويكون درس له”، بحسب برنامج “في المنتصف”.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد أعلنت رسميًا أمس الإثنين، ثبوت إدانة فهد المولد لتقرر إيقافه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم بها إدانة اللاعب في القضية نفسها، ففي عام 2019 تقرر إيقافه لمدة عام كامل في عام 2019.