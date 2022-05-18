استشاري يوضح أسباب تفشي مرض ضغط الدم
أكد الاستشاري ومساعد طب الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور أحمد الغامدي، أن مرض ارتفاع ضغط الدم لا يصاحبه أعراض، ولهذا السبب يطلق عليه “القاتل الصامت”.
وأوضح ” الغامدي” أن مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة، وهناك نوعان أساسيان له؛ الأول يحدث لنحو 90% من المرضى وبدون سبب واضح.
وأفاد بأن النوع الثاني هو ارتفاع ضغط الدم الثانوي ناتج عن سبب ويحدث لـ 2%- 10% من المرضى، ومن أهم أسبابه مشاكل الكلى وتصلب الشرايين وبعض الاضطرابات الهرمونية مثل: نشاط الغدة الدرقية واستخدام بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل وتوقف التنفس أثناء النوم.
وقال “الغامدي” : ” أن العوامل التي تزيد نسبة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم هي السمنة، ونمط الحياة الخامل، وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى؛ النمط الغذائي غير الصحي، الإجهاد والضغوطات النفسية وغيرها .
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