استشاري يوضح أسباب تفشي مرض ضغط الدم

الرياض(صدى):

أكد الاستشاري ومساعد طب الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور أحمد الغامدي، أن مرض ارتفاع ضغط الدم لا يصاحبه أعراض، ولهذا السبب يطلق عليه “القاتل الصامت”.

وأوضح ” الغامدي” أن مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة، وهناك نوعان أساسيان له؛ الأول يحدث لنحو 90% من المرضى وبدون سبب واضح.

وأفاد بأن النوع الثاني هو ارتفاع ضغط الدم الثانوي ناتج عن سبب ويحدث لـ 2%- 10% من المرضى، ومن أهم أسبابه مشاكل الكلى وتصلب الشرايين وبعض الاضطرابات الهرمونية مثل: نشاط الغدة الدرقية واستخدام بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل وتوقف التنفس أثناء النوم.

وقال “الغامدي” : ” أن العوامل التي تزيد نسبة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم هي السمنة، ونمط الحياة الخامل، وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى؛ النمط الغذائي غير الصحي، الإجهاد والضغوطات النفسية وغيرها .