نادية السيف: النرفزة من انقطاع الإنترنت دليل على اضطراب الأطفال (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضحت مديرة برنامج الطفولة المبكرة، نادية السيف، أن النرفزة من انقطاع الإنترنت وإلغاء الحسابات دليل على اضطراب الأطفال من استخدام التقنية، لافتة إلى أن الطفل أقل من عمر 4 سنوات يجب ألا يعطى أي شكل من أشكال الأجهزة.

وقالت “السيف” خلال مداخلة على برنامج” الراصد “: أن مجلس شؤون الأسرة أكد أن 98% من الأطفال يستخدمون الإنترنت”، لافتة إلى أن هذا الشأن مخالف للتوصيات العالمية.

وأشارت إلى ضرورة تقنين وقت تعرض الأطفال للأجهزة والإنترنت مع تقييم البرامج والمحتوى، كما حثّت على ضرورة تنظيم حملات للتوعية بمخاطر استخدام الأطفال للأجهزة والإنترنت، مؤكدة أن هذه الظاهرة تزيد مخاطر التنمر والسلوك العدواني لدى الأطفال.

ونصحت ” السيف” الأمهات والآباء بعدم استخدام الأجهزة كإلهاء عاطفي لأطفالهم، مع ضرورة عدم تعريض الأطفال دون عمر عامين لشاشات التلفاز، ودون عمر الـ4 أعوام للإنترنت.