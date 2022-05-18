بالفيديو.. الجهات المعنية تكشف عمالة مخالفة تصنع المعسل والتنباك بطرق بدائية

الرياض(صدى):

استطاعت الجهات المعنية، أن تضبط مجموعة من العمالة غير النظامية، امتهنت تصنيع المعسل والتنباك بطرق بدائية، وذلك في أحد الأوكار داخل مدينة الرياض، والتي اتخذته العمالة مقرًا لها ظنًا منهم أنهم بعيدون عن أعين الرقابة.

وشاركت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على العمالة ومصادرة المعدات المخالفة المستخدمة في صناعة المعسل والتنباك.

وقالت أمانة الرياض: “خلف أبواب مخفيّة تصنع عمالة غير نظامية المعسل والتنباك بطرق بدائية ظنًا منها بأنها بعيدة عن أعين الرقابة”.

وأفادت بأنه بعد الرصد والتحري، تم العثور على باب سري يؤدي إلى غرفة العمليات المشتركة بالمخالفين، وعلى الفور تم مصادر الكميات، وغلق الموقع، واستدعاء مالكه لنيل العقوبات .