الهيئة السعودية للسياحة توفر وظائف شاغرة بالرياض
كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلي للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
1- أخصائي محتوى الويب (Web Content Specialist):
– درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات).
– أو ماجستير في (إدارة الأعمال، الصحافة، التعليم، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الأعمال، التصميم) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.
2- أخصائي محتوى التطبيق (App Content Specialist):
– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، اللغة الإنجليزية، التعليم، التسويق، التقنية، إدارة الأعمال، الإدارة، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.
3- أخصائي التقاضي الدولي (Litigations Specialist – International):
– درجة البكالوريوس فأعلي في (القانون، قانون الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويفضل أن تكون في وظائف مماثلة.
– إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.
– إجادة إستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
4- مدير الشؤون القانونية الدولية (International Legal Affairs Manager):
– درجة البكالوريوس فأعلي في (القانون، قانون الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات ويفضل أن تكون في وظائف مماثلة.
-إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.
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