  • الأربعاء 18 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. الهيئة السعودية للسياحة توفر وظائف شاغرة بالرياض

الهيئة السعودية للسياحة توفر وظائف شاغرة بالرياض

الهيئة السعودية للسياحة توفر وظائف شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلي للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- أخصائي محتوى الويب (Web Content Specialist):

– درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات).

– أو ماجستير في (إدارة الأعمال، الصحافة، التعليم، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الأعمال، التصميم) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.

2- أخصائي محتوى التطبيق (App Content Specialist):

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، اللغة الإنجليزية، التعليم، التسويق، التقنية، إدارة الأعمال، الإدارة، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.

3- أخصائي التقاضي الدولي (Litigations Specialist – International):

– درجة البكالوريوس فأعلي في (القانون، قانون الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويفضل أن تكون في وظائف مماثلة.

– إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

– إجادة إستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

4- مدير الشؤون القانونية الدولية (International Legal Affairs Manager):

– درجة البكالوريوس فأعلي في (القانون، قانون الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات ويفضل أن تكون في وظائف مماثلة.

-إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.