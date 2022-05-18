الهيئة السعودية للسياحة توفر وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلي للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- أخصائي محتوى الويب (Web Content Specialist):

– درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات).

– أو ماجستير في (إدارة الأعمال، الصحافة، التعليم، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الأعمال، التصميم) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.

2- أخصائي محتوى التطبيق (App Content Specialist):

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، اللغة الإنجليزية، التعليم، التسويق، التقنية، إدارة الأعمال، الإدارة، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال ذات صلة.

3- أخصائي التقاضي الدولي (Litigations Specialist – International):

– درجة البكالوريوس فأعلي في (القانون، قانون الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويفضل أن تكون في وظائف مماثلة.

– إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

– إجادة إستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

4- مدير الشؤون القانونية الدولية (International Legal Affairs Manager):

– درجة البكالوريوس فأعلي في (القانون، قانون الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات ويفضل أن تكون في وظائف مماثلة.

-إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.