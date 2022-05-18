بالصور.. نفق بطول 6 ملاعب يستخدم لتهريب المخدرات من المكسيك

واشنطن(صدى):

عثرت الشرطة الأمريكية على نفق كبير لتهريب المخدرات بطول 6 ملاعب لكرة القدم يمتد من المكسيك إلى مستودع في منطقة صناعية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشبه هذا النفق سكة حديدية جدرانها مقواة وبها أنظمة تهوية وكهرباء، حيث يبلغ طوله 1744 قدماً وعمقه 61 قدماً وقطر 4 أقدام.

كما عُثر في المنطقة نفسها على أكثر من عشرة أنفاق متطورة أخرى في العقدين الماضيين، ولم يتمكنوا من معرفة كم من الوقت كان النفق يعمل وكمية المخدرات التي مرت دون أن يتم اكتشافها.

كما ضبطوا 1762 رطلاً (799 كجم) من الكوكايين، و 165 رطلاً (75 كجم) من الميثامفيتامين، و 3.5 رطل (1.6 كجم) من الهيروين.