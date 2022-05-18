شاب يعيش بدون الجزء السفلي من جسده بسبب حادثة مفجعة

واشنطن(صدى):

تسبب حادثة مفجعة في القضاء على آمال شاب لم يتجاوز العشرين عامًا حيث حرمته الحادثة من النصف السفلي من جسده كل هذا بفعل رافعة شوكية.

وأصبح الشاب بفعل الحادثة دون ساقيه بعد أن كان عامل البناء يقود رافعة شوكية على جسر عندما انحرف عن الحافة وسقط 50 قدمًا قبل أن تسحقه الشاحنة.

وخضع الشاب لعملية استئصال نصفي الجسم لإنقاذ حياته مع بتر كل شيء تحت خصره، مضيفًا: “كنت واعيًا في كل شيء؛ لذلك شاهدت بالفعل الرافعة الشوكية تسقط فوقي وتحطم جسدي”.

وتواصل الشاب التعافي بشكل جيد حيث يقوم بمساعدة زوجته حاليًا بجمع التبرعات من أجل تركيب ذراع آلية جديدة لتحسين حياته.