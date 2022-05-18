شاهد.. تفاصيل قصة الاحتيال المالي الذي تعرضت له منى الفرم

الرياض(صدى):

تحدثت مشهورة سناب شاب منى الفرم عن تعرضها لعملية احتيال رقمي كبيرة، حيث تحولت أموالها لحسابات محلية، مُشيرة إلى أن البنك رفض إيقاف الحوالة خلال عملية الاحتيال .

وقالت ” الفرم” خلال مداخلة على برنامج ” الشارع السعودي” :” دخلت على موقع لأطلب عامله، وتواصلت معهم على الواتساب وكتبت بالموقع أني احتاج عاملة طباخة، وكان ذلك يوم السبت الماضي ويوم الأحد جت لي رسالة وبعد ساعة من ارسالها تحدث معي شخص على الواتساب “.

وأفادت بأن الشخص الذي تواصل معاها أرسل معلومات متبوعة برابط وبعدها تواصل معها هاتفيًا، وأوضح لها الخطوات بعدما سمع طلبها بأنها تريد خادمة، ومن ثم قامت بالدخول على الرابط وكتبت رمز التحقق البنكي لتدفع عربون العمالة .

وتابعت :” أنها فور إعطائة الكود الذي استقبلته بعدما كتبت رمز التحقق، تم سحب مبلغ كبير، على دُفعتين “، لافتة إلى أنها عندما تحدثت معه وأخبرته بذلك اعتذر لها .

وقال :”أن حدث ذلك بالخطأ وأنه سيحول لها المبلغ، ولكن على رقم حساب آخر لكي لا يسجل البنك ذلك بأنه نصب واحتيال “، لافتة إلى أنها عندما أعطته حساب آخر، جاء لها رسائل بأنه جار محاولات السحب”.

وعلى الفور عندما اكتشفت أن هناك عملية نصب واحتيال تتعرض لها ذهبت مسرعة إلى البنك، وأخبرته بأنها تعرضت للسرقة وتريد وقف الحوالة، فرفضوا وقف الحوالة، قائلين :”أنهم لن يستطيعوا وقفها بعدما تحولت”.

وعندما تبين في التحقيقات أن الحوالات تمت داخل بنوك سعودية، رفض البنك أن يفصح لها عن هذه الحسابات .