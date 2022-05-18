استشارية توضح تقنيات شد الرقبة وتجميلها بعد تقدم العمر

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الدكتورة ولاء الضبيان استشارية جراحة التجميل والترميم والحروق، عن تقنيات شد الرقبة وتجميلها بعد تقدم العمر.

وأوضحت “الضبيان” أن هناك العديد من التقنيات تستخدم في شد الرقبة ففي بعض الأحيان يتم عمل شفط غير جراحي عن طريق استخدام جهاز شفط الدهون العادي.

أما في حالة وجود ترهل في الجلد، أضافت: “هنا لا يكفي الشفط غير الجراحي يجب أن يكون معاها شفط جراحي فالنهاية يتم التحديد حسب المشكلة نفسها”.

وعن تفضيل البعض لتقنية “نفرتيتي” كبديلًا فعالًا عن عمليات شد الرقبة الجراحية، أكدت “الضبيان” أن النساء تفضل هذه التقنية تستخدم تنقنيتين تقنية شد الرقبة وتحديد الفك فيكون شكله مثل نفرتيتي، وذلك بحسب برنامج “صباح السعودية”.