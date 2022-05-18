حكم زمو: العوازل تشكل من 30% إلى 40% من استهلاك طاقة التكييف (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد رئيس فريق المباني في مركز كفاءة الطاقة المهندس حكم زمو أن العوازل تشكل من 30 إلى 40 % من استهلاك طاقة التكييف وتساعد على حفظ برودة المكان.

وأوضح” زمو” خلال مداخلة على “برنامج اليوم” أن العوازل تحتفظ بالبرودة داخل المكان، بحيث يشعر الإنسان بارتياح حراري، وتشمل عوازل الجدران ، السقف العلوي والشبابيك، بالإضافة إلى؛ الأبواب الخارجية.

وأفاد بأن العوازل تؤثر على التكييف من 30% إلى 40 % من الفاتورة ، لافتًا أن فاتورة التكييف تمشل 60% من الفاتورة الأساسية، ونصح المستهلك بأن يبدل المكيفات إذا كانت بحالة قديمة .