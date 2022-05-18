أهمية غطاء الردياتير في محرك السيارة وخطورة تلفه

أميرة خالد(صدى):

يعد غطاء الردياتير من أهم القطع الأساسية في منظومة تبريد محرك السيارة ويعمل أيضاً كصمام ضغط لمنظومة التبريد، حيث أنه ليس مجرد غطاء فقط للردياتير كما يعتقد كثير من قائدي السيارات.

وتعتبر مهمة غطاء الردياتير هي إحكام غلق دائرة التبريد وعدم السماح بتسريب سائل التبريد إلى الخارج، بالإضافة إلى أنه يعمل كصمام للضغط عند ارتفاع الضغط بصورة كبيرة.

كما أنه يعمل على السماح لسائل التبريد عند ارتفاع حرارته بشكل كبير إلى المرور لعلبة خاصة (القربة)، وبالتالي يخفف الضغط في الردياتير، ويمنع إلحاق الضرر به أو بالمحرك.

وبتلف غطاء الردياتير فإن دورة التبريد ستفقد السائل الموجود بها نتيجة التسرب، مما يؤدي إلى زيادة حرارة المحرك بشكل كبير ويعرضه للمشاكل والأعطال.