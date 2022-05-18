الشورى يطالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بوضع ضوابط ومعايير محددة

الرياض(صدى):

‏طالبت عضو ‎الشورى الدكتورة سامية بخاري، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني العام، بوضع ضوابط ومعايير موحدة على المستوى الوطني للاعتراف بالتعليم الالكتروني.

وأكدت على ضرورة متابعة التزام الجهات بذلك لضمان جودة المخرجات، كما دعته لتنظيم ميزانيته بناء على المنصرف الفعلي والعمل على الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة.

وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/ 1443هـ.