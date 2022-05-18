عمر المهنا: لا يحق لأي نادي طلب حكام من قارة محددة

ماجد محمد(صدى):

أكد عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لا يحق لأي نادي طلب حكام من قارة محددة فلجنة الحكام هي المسؤولة عن اختيارهم.

وأوضح “المهنا” أن الاتحاد السعودي يطلب حكام لهم وقت محدد ومبلغ محدد فلجنة الحكام هي التي تختار فليس من حق أي نادي تحديد جنسية أو قارة يتم منها اختيار الحكام.

وأضاف: “لجنة الحكام في الاتحاد السعودي هي المسؤول الأول والأخير عن اختيار الحكام المعنيين لأي نادي فهى تختار حكام من النخبة”، بحسب برنامج “المنتصف”.

وكانت إدارة الاتحاد قد تقدمت بطلب رسمي لجنة الحكام، أوضحت من خلاله رغبتها في تغيير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، المكلف بقيادة الكلاسيكو أمام الهلال.