مصرع صاحب شركة على يد موظفين بسبب اصطحابهما لفتيات ليل داخل الشركة

القاهرة(صدى):

حققت نيابة جنوب الجيزة، فى مقتل مالك شركة على يد 2 من موظفي الشركة بالاستعانة بأقاربهم، بسبب صحبتهم لفتيات داخل الشركة بالطالبية.

وبيّنت التحقيقات، أن اثنين من المتهمين يعملان بشركة المجنى عليه، وعندما شك فى اصطحابهما فتيات ليل داخل مقر الشركة، تشاجر معهما، وباستعانة الموظفين بـ 3 من أقاربهم ، نشبت بينهم مشاجرة، اعتدى خلالها أحدهم عليه بحجر فى رأسه مما أدى إلى مقتله فى الحال.

والجدير بالذكر أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد أحمد الوتيدى رئيس قطاع غرب الجيزة، بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية .